تسريبات تكشف كيف يقضي ترامب يومه كرئيس

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشف تسريب لجدول الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن كيفية قضاء وقت العمل في البيت الأبيض، حيث أكد أنه يتمتع بالكثير من الوقت الخاص غير المنظم، كما كشفت المصادر أنه لا يقضي الكثير من الوقت في مكتبه.

وحسب ما جاء في شبكة “‘أكسيوس” الأميركية، تظهر الجداول التي تم تسريبها، والتي تغطي كل يوم عمل تقريبًا منذ منتصف المدة في 6 نوفمبر، أن ترامب يقضي حوالي 60٪ من يومه في “المقر التنفيذي”.

وعرَفت الشبكة الأميركية “المقر التنفيذي” بأنه الموقع المخصص لقراءة الصحف ومشاهدة التليفزيون والتحدث إلى المساعدين والأصدقاء من أعضاء الكونغرس والمستشارين عبر الهاتف.

وذكر الجدول الخاص بروتين ترامب، أنه يستيقظ مبكرًا – غالباً قبل الساعة السادسة صباحاً -، ومن المفترض أن يقضي في المكتب البيضاوي من الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا، لكن المصادر أخبرت أكسيوس أنه لا يتواجد عادةً في تلك الأوقات.

وبدلًا من ذلك يقضي صباحه في المقر التنفيذي، حيث يقوم بمشاهدة التليفزيون وقراءة الصحف وغيرها من الأمور التي لا تتضمن اجتماعات رسمية أو مناقشات حول الأمور الخاصة بالولايات المتحدة.

ووفقًا للجداول الـ51 التي حصلت عليها أكسيوس، فإن ترامب لا يعقد اجتماعه الأول عادة حتى حوالي الساعة 11 صباحًا.

بشكل عام، أمضى ترامب حوالي 297 ساعة في “وقت التنفيذ” خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بـ 77 ساعة فقط تم قضائها في الاجتماعات.

وقالت أكسيوس إن الجدول قد لا يمنح المتابعين الصورة كاملة، خاصة وأن ترامب في بعض الأحيان قد يحسم قرارات سياسية أثناء قضائه للوقت في المقر التنفيذي.