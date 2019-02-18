تسمية الطريق الدائري الثاني الجنوبي بطريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن

المواطن - الرياض

صدرت موافقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، على تسمية “الطريق الدائري الثاني الجنوبي” بمدينة الرياض، بطريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن (رحمه الله).

ويأتي هذا القرار جريًا على ما درجت عليه المملكة من الاحتفاء بشخصياتها التاريخية وأعلامها، وذلك عبر إطلاق أسمائهم على الطرق الكبرى والشوارع الرئيسية في المدن؛ تكريمًا لهم، وتقديرًا لمكانتهم، وتخليدًا لذكراهم أمام الأجيال الناشئة.

ويمتد الطريق الدائري الثاني الجنوبي، من طريق الخرج شرقًا، إلى طريق جدة السريع غربًا بطول 41 كيلو مترًا، ويعد أحد أهم الطرق الحيوية ضمن خطة “شبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض”، التي أقرتها هيئة تطوير مدينة الرياض ضمن “المخطط الإستراتيجي الشامل للمدينة”، وسيكون أحد أهم الطرق السريعة التي تخدم الأحياء والمناطق الصناعية في جنوب المدينة، وتعزز من الربط بين أجزائها الشرقية والغربية.