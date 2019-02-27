تشيلسي ضد توتنهام .. الأرض تقف بجانب البلوز.. وأريكسون سلاح السبيرز

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب “ستامفورد بريدج”، مساء اليوم الأربعاء، مباراة تشيلسي ضد توتنهام، في إطار مواجهات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل مباراة تشيلسي ضد توتنهام اليوم، إلى أن البلوز يمتلك رقمًا مميزًا على أرضه خلال مواجهاته أمام السبيرز.

وأوضحت أن تشيلسي خسر ضد توتنهام مرة واحدة فقط خلال آخر 32 مباراة لعبها على أرضه ووسط جمهوره في جميع البطولات، حيث نجح البلوز في الفوز بـ20 لقاء، وانتهت 11 مواجهة بالتعادل بين الفريقين.

وعلى الجانب الآخر، يعول السبيرز كثيرًا على نجمه كريستيان أريكسون في مباراة تشيلسي ضد توتنهام اليوم، خاصة أن اللاعب دائمًا ما يتألق في المباريات التي يلعبها يوم الأربعاء، وذلك وفقًا لشبكة “أوبتا”.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن أريكسون ساهم في تسجيل 15 هدفًا خلال 17 مواجهة خاضها أيام الأربعاء في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث سجل 7 أهداف وصنع 8 آخرين، قبل مباراة تشيلسي ضد توتنهام اليوم.

وقبل مباراة تشيلسي ضد توتنهام اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، فيما يحتل السبيرز المركز الثالث برصيد 60 نقطة.