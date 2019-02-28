تشيلسي ضد توتنهام .. ساري ينتقم من كيبا والبلوز يعود لصوابه

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في تصحيح المسار والعودة لطريق الانتصارات بعد فوزه في مباراة تشيلسي ضد توتنهام بالأمس ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت مباراة تشيلسي ضد توتنهام منذ الدقيقة الأولى، قرار المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب البلوز بالدفع بالحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو في التشكيل الأساسي باللقاء وجعل الحارس الإسباني كيبا على مقاعد البدلاء.

وقبل إقامة مباراة تشيلسي ضد توتنهام، كان الحارس كيبا عصى مدربه ساري خلال مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي يوم الأحد الماضي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ورفض إجراء التبديل والخروج للحارس كاباييرو.

وعلى الرغم من تأكيدات ساري قبل مباراة تشيلسي ضد توتنهام، بأنه تقبل اعتذار الحارس كيبا لكن المدرب الإيطالي قرر رد الاعتبار له وللحارس الأرجنتيني كاباييرو.

واتسم أداء البلوز خلال الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد توتنهام، بخلق الفرص الهجومية وذلك بحثًا عن تسجيل الهدف الأول في المباراة.

ولم ييأس البلوز خلال الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد توتنهام، حتى انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة تشيلسي ضد توتنهام، واصل البلوز ضغطه الهجومي القوي حتى تمكن اللاعب الإسباني بيدرو رودريغيز من تسجيل الهدف الأول لتشيلسي بالدقيقة السابعة والخمسين بعد مراوغة مميزة في دفاعات توتنهام.

انهار فريق توتنهام تمامًا من الناحية الدفاعية بعد الهدف الأول للبلوز في مباراة تشيلسي ضد توتنهام، حيث لم يركز السبيرز طوال الدقائق التي تلت هدف تشيلسي الأول.

واستمر تعثر نادي السبيرز وفقدانه للتركيز حتى سجل نجمه كيران تريبير الهدف الثاني للبلوز في مباراة تشيلسي ضد توتنهام بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة والثمانين من عمر المباراة.

وكان من المهم للبلوز الحصول على النقاط الثلاث من أجل الصراع على التواجد في المربع الذهبي، حيث أصبح تشيلسي يملك 53 نقطة بعد الفوز في لقاء تشيلسي ضد توتنهام.