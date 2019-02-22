تشيلسي ضد مالمو .. تفوق البلوز على أندية البريميرليج ورقم ساري المميز الأبرز

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز في حسم مباراة تشيلسي ضد مالمو التي أُقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي لصالحه، ليواصل التألق في البطولة القارية.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد مالمو بالأمس، بفوز البلوز بثلاثية دون رد سجلها أوليفييه جيرو، روس باركلي، وهودسون أودوي في الدقائق 55، 74 و84، ليتأهل إلى منافسات دور الـ16 بمجموع المواجهتين 5/1.

وشهدت مباراة تشيلسي ضد مالمو تسجيل البلوز هدفًا من ركلة حرة مباشرة عن طريق روس باركلي، ليُحقق الفريق الإنجليزي رقمًا مميزًا ويتفوق على جميع أندية البريميرليج.

وبعد مباراة تشيلسي ضد مالمو بالأمس، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز رصيده من الركلات الحرة المباشرة إلى 20 هدفًا منذ بداية منافسات موسم 2015/ 2016 في جميع البطولات، أكثر بـ6 أهداف من أي فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، أن الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز حقق رقمًا مميزًا مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري بعد الفوز في مباراة تشيلسي ضد مالمو بالأمس.

وبعد مباراة تشيلسي ضد مالمو بالأمس، وصل البلوز إلى الفوز رقم 28 مع ساري من أصل 43 مباراة خاضها تحت قيادة المدرب الإيطالي، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 9 لقاءات.

وتابعت “أوبتا”، أن بداية المدرب الإيطالي ساري مع البلوز أفضل من بداية بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي بفارق مباراة واحدة، حيث قاد المدير الفني الإسباني السيتيزن للفوز في 27 مباراة، والتعادل في 9 لقاءات، وخسارة 7 مباريات.