تشيلسي ضد مان سيتي .. السيتيزن بطلًا لكأس الرابطة بركلات الترجيح

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة تشيلسي ضد مان سيتي، التي أُقيمت على ملعب ويمبلي، في نهائي كأي رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوز السيتيزن بركلات الترجيح.

وبدأت مباراة تشيلسي ضد مان سيتي بسيطرة كبيرة من لاعبي السيتيزن، فيما اعتمد البلوز على الهجمات المرتدة، إلا أن الفريقين لم يشكلوا خطورة حقيقية على المرميين خلال أول ربع ساعة.

وكاد سيرجيو أجويرو أن يهز الشباك من كرة رأسية في الدقيقة 22، قبل أن يُهدر اللاعب ذاته فرصة أخرى من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 28 من أحداث مباراة تشيلسي ضد مان سيتي اليوم.

ومن ركلة ركنية في الدقيقة 42، كاد نيكولاس أوتامندي أن يُسجل الهدف الأول للسيتيزن، ولكن خرجت كرته بعيدًا، لينتهي الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد مان سيتي بالتعادل السلبي.

واستمر ضغط السيتيزن مع بداية أحداث الشوط الثاني، وألغى حكم مباراة تشيلسي ضد مان سيتي هدفًا للفريق السماوي في الدقيقة 56 بداعي التسلل، وهو ما أكدته تقنية الفيديو، قبل أن يُهدر إيدين هازارد فرصة التقدم للبلوز في الدقيقة 67.

وشكل هازارد خطورة على السيتيزن، ونجح في الهروب من الرقابة في أكثر من فرصة، ولكن لم تنجح محاولاته، لينتهي الشوط الثاني من مباراة تشيلسي ضد مان سيتي بالتعادل بدون أهداف، ويلجأ الحكم إلى لعب شوطين إضافيين.

ولم ينجح اللاعبون في هز الشباك في الشوطين الإضافيين، ورفض حارس البلوز كبيا التغيير في الدقائق الأخيرة، ما أثار غضب ساري، ليسود التعادل السلبي ويلجأ حكم مباراة تشيلسي ضد مان سيتي إلى لعب ركلات الترجيح، التي ابتسمت للسيتيزن.

ويُعد لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة هو السادس الذي يُحققه مانشستر سيتي في البطولة، والثالث خلال الأربع سنوات الماضية.