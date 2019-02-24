تصاعد الاحتجاجات في السودان رغم حالة الطوارئ

المواطن - متابعة

استخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين، يوم أمس الأحد، بعد أن تحدى معارضو الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ التي أعلنها يوم الجمعة وخرجوا إلى الشوارع مرة أخرى في عدد من المدن في أنحاء البلاد.

وتصف جماعات المعارضة قرار البشير بأنه محاولة لإسكات مطالب شعبية بتنحيه عن السلطة، ودعوا إلى استمرار الاحتجاجات.

وبدأت المظاهرات المناهضة للحكومة في 19 ديسمبر بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة لكنها سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير.

وقال شهود: إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في العاصمة الخرطوم وعبر نهر النيل في أم درمان، تزامنًا مع أداء مسؤولين جدد اليمين أمام الرئيس عمر البشير الذي حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات يوم الجمعة.