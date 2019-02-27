تصرف إنساني من ماميتش بعد فوزه بأفضل مدرب في الجولة الـ21

المواطن - محمد سمعة

أعلن المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تبرعه بجائزة فوزه بلقب أفضل مدرب في الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأعمال الخير.

وكتب ماميتش تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: شكرًا لرابطة دوري المحترفين السعودي على اختياري أفضل مدرب في الجولة الحادية والعشرين وانطلاقًا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية، أُعلن تبرعي بالجائزة المالية لصالح المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام” إخاء”.

ويذكر أن المدرب زوران ماميتش تولى تدريب نادي الهلال مؤخرًا بعد إقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من تدريب أزرق العاصمة.

ويقدم ماميتش حتى الآن نتائج إيجابية مع نادي الهلال، حيث لا يزال الزعيم متصدرًا لمسابقة دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، كما أن الهلال سيواجه الأهلي في دور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال خلال الفترة المقبلة.

سيواجه الهلال في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري، النادي الفيصلي بعد غد الجمعة.