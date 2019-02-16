تضارب الأنباء بشأن وفاة دانه العليان

المواطن - متابعة

تداولت مواقع إخبارية نبأ وفاة مغنية الراب الكويتية دانه العليان، ولكن دون أن يتم التصريح بذلك من جهات رسمية حتى مساء اليوم السبت.

وبحسب تعليقات على نبأ وفاة دانه العليان يقال: إنها توفيت قبل 4 أيام، حيث طالب البعض بحذف صورها ومقاطع الفيديو الخاصة المسيئة بها.

كما أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، وفاة دانه العليان حيث قالت: “وفاة مغنية الراب الكويتية دانه العليان الشهيرة بجملة (مو هامني شي) إن لله وإنا إليه راجعون”.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تفاصيل رسمية من عائلة دانه العليان تؤكد أو تنفي الخبر، كما لم تُحدد سبب الوفاة ومواعيد الجنازة.

ومن المعروف أن دانه العليان هي أول مغنية راب في الكويت، وخاضت تجربة التمثيل، ولكن بعدها شكت دانه العليان من سيطرة “العلاقات الشخصية” على الوسط الفني في الكويت، بعيدًا عن المهنية.

ودخلت دانه العليان عالم السوشيال ميديا من أوسع أبوابها واكتسبت محبة الجمهور بجملتها الشهيرة “مو هامني شي”، واستثمرت نجاحها لتظهر موهبتها المميزة في أغاني الراب.