تعرف على أسباب تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين

المواطن - متابعة

تتعرض السيارات إلى العديد من المشاكل والأعطال مع مرور الزمن، من هذه الأعطال الشائعة التي تصيب السيارة مشكلة تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين أثناء القيادة، واليوم سوف نستعرض هنا أسباب هذا العطل الشائع.

نفاد البنزين في السيارة يعتبر السبب الرئيسي لتقطيع السيارة أثناء السير، ويبدأ التقطيع في السيارة يظهر بشدة عندما يصبح البنزين قليل جدًّا في الخزان، ولا تجد مضخة البنزين الكمية الكافية من البنزين لكي يضخ في المحرك، فتبدأ عملية التقطيع في السير إلى أن تتوقف السيارة تمامًا.

انسداد فلتر وصفاية البنزين بالشوائب والأوساخ، يؤدي إلى عدم وصول الكمية الكافية من البنزين اللازمة لعملية الاحتراق في المحرك، وهو ما يؤدي إلي عدم انتظام السير وتقطيع السيارة.

حال إصابة كويلات السيارة بالعطل أو تلف أحد البوجيهات، فإن عملية إشعال مزيج الهواء والبنزين داخل غرفة الاحتراق في المحرك والذي يقوم بوظيفتها البوجيهات سوف يصيبها الخلل، ولن تستجيب السيارة لزيادة السرعة عند القيام بالضغط على دواسة البنزين بالكفاءة المعهودة ويحدث التقطيع.

حال تسرب مياه أثناء غسل السيارة إلى البوجيهات أو الكربراتير.

إذا امتلأ فلتر الهواء بالأتربة والأوساخ، حيث إن كمية الهواء التي تضخ لغرفة الاحتراق في المحرك سوف تقل؛ مما يسبب خللًا في عملية الاحتراق الداخلية اللازمة لعملية السير.

حال انسداد أو تلف مضخة الوقود.

إذا كانت جودة البنزين رديئة أو تمّ غشه، أو اختلاطه بالماء، فإنك سوف تشعر بتقطيع ومن ثم سوف يتوقف المحرك عن العمل.

حال إصابة حساس البنزين بالخلل أو التلف.