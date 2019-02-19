تعرف على حكام الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، المُقرر انطلاقها، مساء اليوم الثلاثاء.

وتنطلق الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بـ5 مباريات، حيث يستضيف المجزل فريق الطائي، ويلعب الوشم مع الكوكب، ويواجه العروبة نادي هجر، ويلتقي الجيل بفريق العين، ويحل نجران ضيفًا على النهضة.

ويُدير مباراة المجزل والطائي، محمد الهويش، ويُعاونه ماجد الناصر وبليغ آل رمضان، وسيكون محمد العمري حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الوشم والكوكب، خالد الطريس، ويُعاونه فيصل القحطاني ومحمد الوحيمر، والحكم الرابع خالد صلوي.

وسيقود عبدالله ظافر مباراة العروبة وهجر، ويُساعده عمر الجمل وعادل شراحيلي، وأحمد الرويلي الحكم الرابع، ويُدير سلطان الحربي مباراة الجيل والعين، ويُعاونه كل من هشام الرفاعي وسعد السبيعي، والحكم الرابع محمد الدقاش.

ومن المُقرر أن يُدير أحمد الرميخاني مباراة النهضة ونجران، ويُعاونه ياسر السلطان وحسن النحيت، والحكم الرابع محمد البريدي، فيما يقود ماجد الشمراني، مباراة الشعلة وضمك، ويُساعده محمد العبكري ومؤيد المسجن، وفهد النواف الحكم الرابع.

وعُين رائد الزهراني حكمًا لمباراة الجبلين والخليج، ويُساعده ماجد فهد العمري ومشاري الفهيد، ومحمد النحيت الحكم الرابع، ويُدير تركي الخضير مباراة أبها والعدالة، ويُعاونه خلف زيد وإبراهيم الدخيل، وممدوح عسيري الحكم الرابع.

وسيكون حسين أبو شاهين حكمًا لمباراة النجوم والأنصار، ويُساعده بدر الشمراني وعبدالله العتيبي، وإبراهيم الأصيل الحكم الرابع، فيما يقود شكري الحنفوش مباراة القيصومة وجدة، ويُساعده عبدالرحيم الشمري ومحمد الشهري، ونايف المريخي الحكم الرابع.