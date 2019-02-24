تعرف على قرعة الأخضر الشاب في كأس العالم

المواطن - مروة نبيل

أسفرت قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019، في وقوع الأخضر الشاب في المجموعة الخامسة بصحبة منتخبات بنما ومالي وفرنسا.

ومن المُقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا التي تستضيفها بولندا، يوم 23 من شهر مايو المقبل.

وتأهل المنتخب السعودي الشاب إلى مونديال بولندا 2019، بعد تتويجه بلقب كأس آسيا تحت 19 عامًا في إندونيسيا، شهر نوفمبر الماضي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد وضع الأخضر الشاب في المستوى الثالث بصحبة منتخبات السنغال، الأرجنتين، الإكوادور، أوكرانيا والهندوراس.

وستعقد اللجنة المنظمة لمنافسات مونديال بولندا 2019، يوم غد الاثنين، ورشة عمل لممثلي المنتخبات المشاركة، لشرح عدد من التنظيمات الفنية والتنسيقية واللوجستية، بالإضافة إلى المواضيع التسويقية والطبية والأمنية.

وسيتم استعراض معلومات المدن والملاعب المستضيفة لمنافسات المونديال، فيما حددت اللجنة المنظمة، يوم الثلاثاء، موعدًا لزيارة وفود المنتخبات لملاعب المباريات وملاعب التمرين والفنادق.