تعرف على قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

أُجريت، اليوم الجمعة، قرعة منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

ومن المُقرر أن تُقام مباريات ذهاب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي، يوم 7 مارس المقبل، على أن تكون مواجهات الإياب، يوم 14 من الشهر ذاته.

وأوقعت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، فريق تشيلسي الإنجليزي في مواجهة دينامو كييف الأوكراني، فيما سيلعب آرسنال مع رين الفرنسي، ويواجه آينتراخت فرانكفورت الألماني فريق إنتر ميلان الإيطالي.

ويلعب دينامو زغرب الكرواتي مع بنفيكا البرتغالي، ويواجه نابولي الإيطالي نادي سالزبورج النمساوي، ويلتقي فالنسيا الإسباني مع كراسنودار الروسي.

وأسفرت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، عن مواجهة إشبيلية الإسباني لفريق سلافيا براج التشيكي، فيما يلعب زينيت الروسي مع فياريال الإسباني.

يُذكر أن نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، سيُقام، يوم 29 من شهر مايو المقبل، في مدينة باكو عاصمة أذربيجان.