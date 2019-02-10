تعرف على قيمة استحقاقك من خلال حاسبة حساب المواطن .. هنا الرابط

المواطن - الرياض

فور إيداع دعم حساب المواطن في كل دفعة تتجه الأنظار إلى حاسبة حساب المواطن التي يمكن من خلالها معرفة قيمة الدعم المخصص لكل مستفيد.

وتتيح حاسبة حساب المواطن معرفة قيمة الدعم بمجرد صدور نتائج الأهلية وتواصل عرض نتائجها لمن يرغب في التأكد من قيمة الدعم المخصص له.

ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع اليوم الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧حساب المواطن.

من جانبه أعلن سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن أن إجمالي الدفعات منذ انطلاق برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الخامسة عشرة لشهر فبراير 2019 بلغ 34.8 مليار ريال.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي أن قيمة مبلغ الأثر الرجعي بلغ 291 مليون ريال.

التسجيل مستمر

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب المواطن

وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.