تعرّف على رجل مباراة النصر وأجمك في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللاعب عبدالله الخيبري، لاعب وسط نادي النصر، أفضل لاعب في مباراة النصر وأجمك الأوزبكي، التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الملحق المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقدم عبدالله الخيبري أداءً أكثر من رائع في مباراة النصر وأجمك، والتي انتهت بفوز العالمي برباعية دون رد أحرزها كل من “عمر هوساوي وجوليانو هدفين وسلطان الغنام هدف”.

ويتواجد النصر بعد تأهله إلى دور المجموعات في المجموعة الأولى، والتي تضم أندية “الزوراء العراقي والوصل الإماراتي وذوب آهان أصفهان الإيراني”.

ويطمح نادي النصر للمضي قدمًا في البطولة والتأهل إلى مراحل بعيدة، حيث شارك النصر في آخر مشاركاته الآسيوية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في عام 2016 وودع من دور المجموعات.