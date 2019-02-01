تعطيل فيسبوك لمدة شهر يحسن الصحة العقلية

المواطن - متابعة

بالرغم من أن موقع فيسبوك يؤكد دائما أنه يسعى إلى تعزيز الروابط الاجتماعية إلا أن العديد من الدراسات أكدت أن وسائل التواصل ومن بينها فيسبوك أثرت على عملية التواصل الحقيقية وإن كانت زادت التواصل الافتراضي.

وكشفت دراسة أمريكية حديثة أن إغلاق الحسابات الشخصية على فيسبوك لمدة شهر واحد فقط، كفيل بتحسين الصحة العقلية للجمهور.

وتحت عنوان الآثار الاجتماعية لوسائل الإعلام الاجتماعية، أجريت الدراسة في الفترة التي سبقت الانتخابات النصفية الأمريكية 2018، وشارك فيها 2844 شخصا استخدموا فيسبوك لأكثر من 15 دقيقة كل يوم.

وكشفت الدراسة عن أن تعطيل حساب فيسبوك، أدى إلى زيادة الأنشطة غير المتصلة بالإنترنت بين المشاركين فيها، مثل التواصل الاجتماعي مع العائلة والأصدقاء.

كما تسبب انعزالهم عن فيسبوك، في زيادة الرفاهية الذاتية، وأصبحوا أقل اطلاعا على الأحداث الجارية.

كذلك وجد الباحثون أن الأشخاص الذين ألغوا حساباتهم على فيسبوك أصبحوا أكثر حماسة لاستخدام التطبيق الخاص به، بعد خضوعهم لتجربة الانعزال عنه لمدة 4 أسابيع متواصلة.