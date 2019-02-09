تعليق الدراسة غدًا بفرع جامعة طيبة في العلا

المواطن - العلا

أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة يوم غد الأحد في فرعها بمحافظة العلا.

وأكدت جامعة طيبة أن قرار تعليق الدراسة يأتي نظرًا لاستمرار أعمال الصيانة للطرق المؤدية لمحافظة العلا لإزالة الأتربة وما خلفته الأمطار والسيول والتي تقطع بعض الطرق، وحرصًا على سلامة الطلبة.

وفي سياق آخر، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المنطقة الشرقية والدوادمي، مع احتمالية تأثُّر أجزاء أخرى من منطقة الرياض، بما فيها العاصمة خلال الساعات القادمة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن هناك فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، على الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، قد تؤثر عليها خلال الساعات المقبلة وتستمر حتى الثامنة مساءً.

ووجّه الإنذار المبكر التابع للأرصاد تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المدينة المنورة والحناكية واليتمة ومهد الذهب وعرجاء وبدر والأجزاء المجاورة لها بالمنطقة.