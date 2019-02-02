تعليم الأفلاج تحقق في حمل طالب لسلاح داخل مدرسة

المواطن - الأفلاج

علق متحدث تعليم الأفلاج على مقطع فيديو لطالب يحمل سلاحًا، مشددًا على أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج، مسلّم الهواملة: إنه حول مقطع الفيديو المتداول والذي يحمل فيه أحد الطلاب سلاحًا، فقد تم تحديد المدرسة ومعرفة الطالب، ووجه مدير التعليم بتشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأثار طالب حالة من الجدل بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل سلاحًا، وهو ما دفع البعض للمطالبة بمحاسبته وضبطته وتوقيع العقوبة عليه؛ ليكون عبرة لغيره.