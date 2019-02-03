تعليم الرياض يعلن بدء إدخال رغبات النقل الداخلي للإداريين والإداريات .. هنا الرابط

المواطن - الرياض

أعلن تعليم الرياض عن بدء إدخال رغبات النقل الداخلي للإداريين والإداريات، من اليوم الأحد.

وبحسب الخط الزمني لأعمال تحديث البيانات وحركة النقل الداخلي للإداريين والإداريات، سيتم فتح النظام والبدء بتحديث جميع شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية، ثم إغلاق النظام لتحديث البيانات، وبعدها تسجيل الرغبات لطالبي النقل الداخلي، ثم إغلاق النظام بعد إدخال الرغبات للنقل الداخلي.

وخامسًا، طباعة استمارة الرغبات وبيانات طالبي وطالبات النقل بعد إقفال صفحة تسجيل الرغبات، وبعدها إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي على النظام، ويتبع ذلك فترة الاعتراض إلكترونيًّا على نتيجة حركة النقل الداخلي، وأخيرًا إخلاء الطرف والمباشرة.

ولفت تعليم الرياض إلى أن تحديث وإدخال الرغبات يتم عن طريق بوابة الرياض التعليمية: هنا