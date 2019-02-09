تعليم القنفذة يقدم دورة توعوية لمنسقي الأمن والسلامة بمدارسه

المواطن - شمسي الحضريتي

أقامت إدارة تعليم القنفذة، ممثلة في قسم إدارة الأمن والسلامة بمسرح الشيخ حسن الفقيه رحمه الله بالإدارة، دورة توعوية لمشرفي ومنسقي الأمن والسلامة بمكاتب ومدارس تعليم إدارة تعليم القنفذ.

وحضر الدورة منسقو الأمن والسلامة من قطاعات تعليم حلي والقوز والمظيلف والعرضيات، حيث كانت محاور الدورة عن التعامل مع الحالات الطارئة- لا سمح الله- في حدوث حريق بمختلف أنواعه ودرجاته وكيفية التعامل معه بالوسائل المتوفرة أو التي سوف توفر بدءًا من مطلع العام الدراسي القادم من خلال طفايات الحريق الأوتوماتيكية أو الزجاجية ذات الحجم القصير التي يمكن من خلالها استخدامها بوضعها مباشرة على الأدوات التي يمكن أن تشكل خطرًا محدقًا لتقوم بعملية الإطفاء حال نشوبه أو من خلال كسرها برميها على أي حائط جداري بجوار الحريق المشتعل لتطفئه بالحال.

وقدم الدورة ممثل شركة نافكو المهندس هشام أبو طعيمة التي تقدم خدماتها في الأمن والسلامة لأكثر من 100 دولة حول العالم، حيث تُولي قيادة البلاد اهتمامًا بالغًا من خلال جلب أفضل الشركات العالمية لتوفير الأمن والسلامة لأبنائها الطلاب، فيما أدار الدورة مدير قسم الأمن والسلامة بإدارة التعليم بالقنفذة أحمد السيد، الذي انتهز الفرصة بتقديم الشكر لممثلي الأمن والسلامة لحصول إدارة تعليم القنفذة على المركز الأول على مستوى وزارة التعليم من خلال إدراج خطط الإخلاء.