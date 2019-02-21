تعليم جازان يكشف ملابسات المشاجرة الطلابية بجوار إحدى المدارس

المواطن - جازان

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، ملابسات المشاجرة الطلابية في الشارع المجاور لمدرستهم، مؤكدًا أنه جار استكمال الإجراءات الرسمية بشأنها.

وأصدر المتحدث الرسمي بيانًا جاء فيه: “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عن مشاجرة وتعارك بالأيدي بين مجموعة من الطلاب في الشارع المجاور لمدرستهم بعد نهاية الدوام فقد أوضح المتحدث الرامي لتعليم جازان الأستاذ يحيى عطيف أن الإدارة العامة التعليم جازان تابعت الأحداث السلوكية المرفوضة التي جرت في الشارع المجاور لأحد المجمعات التعليمية بمكتب التعليم بالملارحة بين مجموعة من الطلاب بعد نهاية دوام يوم الثلاثاء 14/6/1440ه، وقد قامت الهيئة الإدارية والتعليمية بالمجمع التعليمي بالانتقال المباشر في حينه لموقع الشارع الذي حدثت به المشاجرة كما تم يوم أمس الأربعاء استكمال المحاضر الخاصة بمعرفة الأسباب والدوافع لتلك المشاجرة علما أن المجمع التعليمي مكتمل التشكيل الإداري والتعليمي وليس كما ادعى صاحب المقطع.

وأشار عطيف إلى أن سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحول وجه بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب التعليم بالملارحة والإدارات المعنية لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المشاجرة حيث واصلت اللجنة أعمالها اليوم لاستيفاء كافة الإجراءات النظامية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأكد متحدث التعليم في جازان، أن هذه السلوكيات والمشاجرات مرفوضة تماما ولا تليق بطلابنا الذين نثق في رقي فكرهم وحرصهم ونعول عليهم كثيرا في الله لتحقيق مسيرة تعليمية تباهي بها الأسرة والمجتمع.