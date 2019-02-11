تعميم عاجل من تعليم جدة بشأن الزي المدرسي

المواطن - جدة

ألزمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، طلاب المدارس، بارتداء الزي الرسمي عند حضورهم للمدارس، دون أي زي آخر مكتوب عليه أسماء المدارس.

ووجه تعليم جدة تعميماً لجميع المكاتب والمدارس للبنين، تضمن أنه: “اتضح لنا خلال الزيارات الميدانية لعينة من المدارس عدم التزام بعض المدارس بالزي الوطني، واستبداله بزي آخر مكتوب عليه اسم المدرسة وتسليمه للطلاب؛ ما أضاع الهدف من الالتزام بهويتنا الوطنية إضافة إلى ما يتحمله ولي الأمر من أعباء مالية مقابل حصول ابنه على الزي”.

وأضاف التعميم أنه: “وحرصاً على تحقيق الأهداف الوطنية والاعتزاز بمظاهر ثقافتنا السعودية، فعليه، نأمل منكم التزام الطلاب بالزي الوطني، وعدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية ويكون ذلك تحت مسؤولية قائد المدرسة مباشرة”.