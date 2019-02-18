تعيين أول سيدة في منصب قيادي بأمانة عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قراراً يقضي بتعيين أشواق بنت حسين القحطاني مديراً للتدريب والتطوير بأمانة منطقة عسير ، في أول منصب قيادي تشغله امرأة سعودية في أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة وتحقيقاً لرؤية 2030.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي أنه انطلاقاً من مبدأ استقطاب الكفاءات الإدارية في إنجاز أعمال الإدارة وتحقيق رؤية المملكة 2030 بأهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية، فقد تقرّر تعيين أشواق القحطاني في منصب مدير التدريب والتطوير بأمانة منطقة عسير .

الجدير بالذكر أنه تم تكوين فريق نسائي مختص في هذه الإدارة لمتابعة كافة الجوانب التدريبية والتطويرية في أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها.