تغريدة #الشباب ضد اتحاد القدم .. أقصر بيان احتجاجي يُثير إعجاب الكثيرين

المواطن - الرياض

“لقد أسمعت لو ناديت حيًّا ولكن لا حياة لمن تنادي”.. هكذا عبر نادي الشباب عبر حسابه الرسمي عن احتجاجه ضد قرارات لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد إيقاف المحترف البرازيلي سيبا لمباراتين.

وأثارت التغريدة جدلًا كبيرًا ولقيت تفاعلًا ملحوظًا في “تويتر” بين كافة المتابعين الرياضيين؛ كونها لمحت لعدم عدل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودية لكرة القدم بإصدار عقوبة مجحفة في حق النادي، مقارنة بخطأ مشابه للحالة ولم يتم معاقبة اللاعب الذي ارتكبه بذات عقوبة لاعب نادي الشباب.

وقد تفاعلت الجماهير الشبابية مع التغريدة، كما كتب مدير المركز الإعلامي بالنادي الأستاذ أحمد المسعود ردًّا جاء فيه: “فمن ذا عاذري من ذا سفاهٍ.. يرود بنفسه شر المراد”، في تأكيدٍ على أن لجنة الانضباط أجحفت بحق النادي ولاعبه، بينما لفتت بعض الجماهير الرياضية إلى أن قرارات اللجنة غير منصفة في كثير منها، وأنها تتخذ قراراتها دون دراسة الحالات.

من جهته علق المحلل الرياضي الأردني الشهير محمود عواد على التغريدة بقوله: إن هذه التغريدة هي أقصر بيان احتجاجي في التاريخ الرياضي، وحصدت التغريدة 10 آلاف رتويت خلال ساعة من نشرها، كما تفاعلت الجماهير الشبابية مع هاشتاق #لجنة_الانضباط_تظلم_الشباب1 والذي صعد للترند السعودي.