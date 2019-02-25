تغريدة ترامب تكبد أسعار النفط خسائر كبيرة

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجماته على منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، منتقدًا الأسعار التي ترتفع كثيرًا.

وكتب ترامب في تغريدة: “أسعار النفط ترتفع كثيرًا. أتمنى على أوبك أن تحافظ على الهدوء.. لا يمكن للعالم تحمل زيادة في الأسعار”.

وسجلت أسعار النفط التي كانت متوازنة لدى بدء التداولات، تراجعًا بسبب التغريدة.

وانخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم إبريل إلى 66 دولارًا في لندن بعد خسارته 1.11 دولار بالمقارنة مع سعر الإغلاق الجمعة.

وفي المبادلات الإلكترونية في نيويورك، انخفض سعر برميل النفط الخفيف “لايت سويت كرود” تسليم إبريل 92 سنتًا إلى 56.34 دولار.