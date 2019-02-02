تغريدة مثيرة ثم حذفها .. أمانة الجوف بحرج بعد مباراة النصر والتعاون

المواطن - محمد سمعه

تعرضت أمانة منطقة الجوف لحرج شديد بعد نشر تغريدة مثيرة بالخطأ عن نتيجة مباراة النصر والتعاون، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت التغريدة نُشرت عبر حساب أمانة الجوف الرسمي على تويتر قائلة: الزبيدي هو من اتجه لبيتروس في لقاء النصر والتعاون، شاطرين يالهلال مبروك الدوري.

ليرد حساب أمانة الجوف بتغريدة اعتذار بعد التغريدة المثيرة قائلًا: نبارك للتعاون والخطأ وارد، زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية واختلطت عليه الحسابات من الحماس.

وبعد كتابة التغريدة الثانية، قام حساب أمانة منطقة الجوف بحذف التغريديتين معًا.

ويذكر أن مباراة النصر والتعاون كانت انتهت بفوز التعاون بثلاثية مقابل هدف؛ مما دفع بعضًا من جماهير النصر للغضب؛ بسبب سوء أداء العالمي بجانب التعليق على بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة.

وتوقف رصيد نادي النصر عند 37 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبسبب الحديث عن الأخطاء التحكيمية، كان سعود آل سويلم رئيس نادي النصر انتقد الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسه قصي الفواز؛ مما تسبب في إيقاف رئيس النصر مباراتين وتغريمه مليون ريال كعقوبة على تغريداته التي وصفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمسيئة.