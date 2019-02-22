تغيير طاقم تحكيم مباراة التعاون والباطن في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغيير طاقم تحكيم مباراة التعاون والباطن اليوم في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إلى أن الحكم السلوفيني دامير سكومينا تأخر عن الوصول لظروف الطيران، لتُكلف لجنة الحكام الأوزبكي رافشان إرماتوف بقيادة مباراة التعاون والباطن اليوم.

ويقود رافشان إرماتوف مباراة التعاون والباطن اليوم، ويُساعده الثنائي الأوزبكي جاخونجير سيدوف وعبدو خاميدولو روسولوف، والصربي ميلوفان ريستيك الحكم الرابع، وحكم الفيديو السعودي خالد الطريس.

وكان من المُقرر أن يُدير سكومينا مباراة التعاون ضد الباطن اليوم، ويُساعده الثنائي الصربي ميلوفان ريستيك وداليبور دجورجيفيتش، والحكم الرابع الأوزبكستاني عبدوخاميدولو رسولوف، ومواطنه رفشان إيرماتوف حكم الفيديو.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة التعاون والباطن اليوم، ويأمل سكري القصيم في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق السماوي لتحقيق نتيجة إيجابية.