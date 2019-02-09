تقليص عدد الأجانب .. صداع في رأس الأندية السعودية

المواطن - محمد سمعه

مع وجود نية لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم بمناقشة قرار عدد المحترفين الأجانب في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فهناك قلق متصاعد لدى الأندية حول شكل القرار خلال الفترة المقبلة.

وكانت مصادر صحيفة “المواطن” ذكرت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم خاطب الأندية عبر خطاب رسمي من أجل مناقشة موضوع الأجانب، بجانب عرض الآراء والتوصيات حول شكل الاحتراف الأجنبي في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وتملك أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الحق في إشراك 7 لاعبين أجانب على أرضية الملعب في مباريات الدوري، مع وجود لاعب واحد أجنبي على دكة الاحتياط.

خسائر قد تكون مؤلمة:

وتقلق الأندية من احتمالية صدور قرار بتقليص عدد الأجانب ليكون 5 لاعبين أو 4 لاعبين؛ مما سيؤدي إلى قيام معظم الأندية بفسخ التعاقدات مع بقية اللاعبين الأجانب والتعرض لخسائر مالية في حال تم بيعهم بمقابل مادي أقل من المقابل المادي الذي تم دفعه للتعاقد معهم.

اتحاد القدم يُخيف بقراره:

ويذكر أن قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان صرّح إعلاميًّا أن الأندية التي تعاقدت مع لاعبين أجانب على مستوى عالٍ وبمبلغ مالي كبير، قادرون على تسويقهم ماليًّا وبسعر جيد في حال صدر قرار بتقليص عدد اللاعبين الأجانب.

ويأتي قرار اتحاد القدم بمناقشة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، من أجل إعطاء فرصة أكبر للاعب السعودي للتواجد بشكل أساسي في مباريات الدوري والمسابقات المحلية بحثًا عن بناء منتخب سعودي قوي للاستحقاقات المقبلة.