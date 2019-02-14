تقليل عدد الأجانب في الدوري السعودي

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن قراراً رسمياً سيصدر من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري، عن تقليص عدد الأجانب في الموسم القادم إلى 6 لاعبين أجانب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي القرار بعد أن ردت الأندية المسموح لها بالتعاقد مع لاعبين أجانب في دوري المحترفين والدرجة الأولى والدرجة الثانية، على خطاب الاتحاد السعودي للعبة الذي طلب مرئيات واقتراحات الأندية فيما يخص النصاب الحالي من الأجانب.

يُذكر أن أندية الدوري السعودي للمحترفين تشارك بعدد 8 لاعبين أجانب، بعد أن كان عدد نصاب الأجانب في الموسم الماضي 6.