تقنية مبتكرة لعلاج اضطراب نبضات القلب بدون إشعاع

المواطن - متابعة

أُجريت محاكاة لعملية الكي القسطري لحالة الرجفان الأذيني باستخدام طريقة منهجية فريدة من نوعها للتخطيط ثلاثي الأبعاد، دون مضاعفات التعرض إلى الأشعة السينية ضمن معرض ومؤتمر الصحة العربي.

وبحسب الخبراء فإن هذه الطريقة المبتكرة والفريدة ستسهم، في تصحيح النبضات الكهربائية غير الطبيعية للقلب دون التعرض لأجهزة إشعاعية، ما يقلل تعرض المرضى للأشعة السينية أثناء الكي.

ويتضاعف خطر الإصابة بالرجفان الأذيني في منطقة الشرق الأوسط 3 مرات كلما تقدم الإنسان في العمر 10 أعوام، في حين تتضاعف في الدول المتقدمة مرتين فقط كلما تقدم عمر الإنسان 10 أعوام.

وتسجل السيدات في الشرق الأوسط معدلات إصابة بضيق الصمام الميترالي بحوالي ضعفين مقارنةً مع الرجال، ما يؤدي لزيادة احتمال إصابتهن بالرجفان الأذيني.

ويُمكن أن تعزى هذه الأرقام لانتشار نمط الحياة الذي يفرض قلة الحركة، والتقدم في العمر، والسمنة، والإصابة بالسكري، وارتفاع ضغط الدم.