تكريم “المواطن” في بارق.. وفريق غرناطة بطلًا للدورة الشتوية بعد فوزه على ريال مدريد

المواطن - أحمد الشهري - بارق

كرمت بلدية محافظة بارق صحيفة “المواطن“؛ نظير تغطيتها لجميع الفعاليات التي تقام في المحافظة.

جاء ذلك خلال تتويج محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، وبحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ورئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي، واللاعب الدولي السابق ونادي الشباب أحمد عطيف، أمس الجمعة، فريق غرناطة بطلًا لدورة بلدية بارق الشتوية في نسختها السادسة على كأس أمير المنطقة، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق ريال مدريد بهدف دون مقابل سجله مشاري الجمعان خلال الشوط الثاني.

وحصل على الميداليات الفضية والمركز الثاني فريق “ريال مدريد”، وحقق جائزة الفريق المثالي فريق اتحاد الرايات من أبها، أما أفضل لاعب في الدورة فكان هيازع العلوي لاعب فريق القلعة من آل عيشي، وأفضل حارس في الدورة عبدالله الحسين حارس فريق غرناطة، فيما نال لقب هداف الدورة خالد موسى لاعب فريق تعاون بني ثوعة.

وحصد أفضل لاعب في الدورة إبراهيم أبو عرادة، وهداف الدورة أحمد حمزة من فريق السد، فيما قاد اللقاء الحكم الدولي محمد الهويش وحكم مساعد أول عبداللطيف البارقي وحكم مساعد ثانٍ عبدالله موسى وحكم رابع حسن الشهري.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم كلمة محافظ بارق الذي شكر من خلالها أمير منطقة عسير على رعايته لمهرجان بارق الشتوي، منوهًا بالدور الكبير الذي قدمته بلدية المحافظة في تنظيم هذه الدورة التي تعتبر من أكبر الدورات الرياضية التي تقام خلال فصل الشتاء بتهامة عسير.

وثمن حضور أمين منطقة عسير ورؤساء البلديات ومنسوبي الأمانة، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن الدورة نالت استحسان الجميع، وعقب ذلك قدمت لوحة تراثية بمشاركة فرقة بارق للفنون الشعبية، وبعد ذلك كرم المحافظ اللجنة المنظمة والإدارات الحكومية والأمنية، والمؤسسات الخاصة والجهات الإعلامية التي ساهمت بنجاح فعاليات مهرجان بارق الشتوي للعام الحالي.