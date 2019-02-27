تليجرام يدعم التشغيل التلقائي للفيديوهات وتعدد الحسابات

المواطن - متابعة

أطلقت خدمة التراسل الفوري تليجرام تحديثًا جديدًا لتطبيقها، سيجعل الدردشات أكثر حيويةً مع ميزة التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو.

وقال تليجرام في منشور متداول: إن مقاطع الفيديو الصغيرة سوف تُشغَّل تلقائيًّا بلا صوت حين تكون على الشاشة، ولإلغاء الكتم، ما على المستخدم إلا الضغط على زر الصوت على الهاتف.

ولأن تشغيل الفيديو تلقائيًّا يسبب استهلاكًا غير مرغوب فيه في بيانات الهاتف الخلوية، قالت الشركة: إنه بالإمكان تعطيل التشغيل التلقائي من إعدادات التطبيق، كما يمكن تغيير الإعدادات لاختيار الاستهلاك المنخفض، أو المتوسط، أو المرتفع للبيانات.

وحرصًا على بيانات المستخدمين أيضًا ولتقديم أفضل خدمة حسب احتياجات كل مستخدم، قالت تليجرام: إنها سوف تجعل التطبيق يستهلك قدرًا قليلًا من البيانات في الدول النامية، وفي الدول المتقدمة، حيث تتوفر خدمات الإنترنت السريعة، فإن التنزيل التلقائي سيكون الخيار الافتراضي.