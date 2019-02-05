تمديد حكم الرئيس السيسي يكسب الجولة الأولى

المواطن - القاهرة

وافقت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري على تعديلات دستورية اقترحها نواب الأغلبية، تتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2034.

وتعد هذه الخطوة التمهيدية ضرورية قبل طرح التعديلات على المجلس لمناقشتها والتصويت عليها.

ويحدد الدستور المصري الصادر في 2014 مدة الرئاسة بـ4 سنوات لفترتين متتاليتين وتقدم ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية، يوم الأحد بمشروع لتعديل الدستور تضمن اقتراحًا بتمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلًا من أربعة، مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليين.

لكن التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مجددًا بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب الدستور الحالي، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة ست سنوات وهو ما يعني إمكانية استمراره حتى عام 2034.