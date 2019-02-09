تمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي في تعليم تبوك

المواطن - تبوك

وجه مدير عام تعليم تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، بتمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي إلى السبت 1440/6/11 هـ، وذلك حرصًا على إتاحة المزيد من الوقت للزملاء والزميلات شاغلي الوظائف التعليمية في اختيار رغبات النقل الداخلي.

وبحسب تعليم تبوك بناء على ذلك ستكون فترة طباعة تقارير النقل الداخلي من 6/13 إلى 1440/6/23 هـ.

يذكر أن وزارة التعليم كشفت عن خطوات تقديم طلب النقل الخارجي ولم الشمل عبر بوابة نظام نور.

وقالت وزارة التعليم: إنه لتقديم طلب النقل الخارجي يجب اتباع ما يلي:

الدخول إلى موقع نظام نور عبر الرابط التالي ( هنا ).

). بعد التسجيل اختر خدمات شؤون المعلمين من القائمة الجانبية.

اختر رغبات النقل الخارجي.

انقر لإضافة طلب خارجي.

ووفقًا للجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل للعام الدراسي الحالي، فإن تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية أتيح بدءًا من اليوم 30 ربيع الآخر، فيما فتحت وزارة التعليم باب إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام نور بدءًا من 21 جمادى الأولى.

وطبقًا للجدول الزمني المعلن سلفًا من وزارة التعليم فإنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي في 25 شعبان المقبل على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة بعد إعلان النتيجة.