تم استلام طلبك بنجاح في حساب المواطن .. ماذا تعني هذه الرسالة؟

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن فحوى الرسالة التي تصل إلى بعض المستفيدين الذين أكلملوا طلبات التسجيل على بوابة البرنامج بنجاح.

وتلقت خدمة العملاء استفسارا من أحد المواطنين قال فيه : تم استلام طلبك بنجاح في برنامج حساب المواطن، نشكر لك تعاونك .. هل تعني هذه الرسالة أنه تم قبولي؟.

وردت خدمة العملاء بالقول: هذه الرسالة إجراء روتيني تعني أنه تم استلام طلبك، وفي حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ ” 10 فبراير ” سيتم دراسة الأهلية في دورة شهر ” أبريل ” وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى دراسة الأهلية .

وكان برنامج حساب المواطن أعلن اليوم صدور نتائج الأهلية للدورة السادسة عشرة (لشهر مارس).

ودعا حساب المواطن المستفيدين للتحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.