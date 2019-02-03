تناول الأطعمة المقلية مرتبط بارتفاع احتمالات الوفاة المبكرة

المواطن - متابعة

أكدت دراسة أمريكية أن النساء اللاتي يأكلن الدجاج المقلي يوميًّا ربما تزيد لديهن احتمالات التعرض للوفاة المبكرة بنسبة 13% عمن يتجنبن تلك النوعية من الأطعمة.

وخلصت الدراسة إلى أن الأسماك المقلية ليست أفضل كثيرًا للصحة؛ إذ إن الاحتمالات تزيد حال تناولها يوميًّا بنسبة 7%.

وقال وي باو كبير الباحثين في الدراسة من جامعة أيوا: “يزيد تناول الأطعمة المقلية من إجمالي السعرات الحرارية وبالتالي احتمال السمنة المرتبطة بدورها بارتفاع احتمالات الوفاة.

وأضاف باو: في دراستنا أخذنا في الاعتبار إجمالي السعرات التي يتم تناولها وأسلوب الحياة ومستوى البدانة.. وبعد إقصاء تأثيرات تلك العوامل بقي هناك ارتباط بين الأطعمة المقلية والوفاة بشكل عام وأيضًا الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية.

ومن أجل إجراء الدراسة فحص الباحثون بيانات استبيانات متعلقة بالأنظمة الغذائية من نحو 107 آلاف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عامًا ممن شاركن في دراسة مبادرة صحة المرأة في الفترة بين عامي 1993 و2017.

وتابع الباحثون المشاركات لنحو 18 عامًا في المتوسط. وخلال فترة المتابعة توفيت 31588 امرأة من بينهن 9320 بمشكلات في القلب، فيما توفيت 8358 بسبب الإصابة بالسرطان.

ولتقييم استهلاك الأطعمة المقلية فحص الباحثون ما قالته المشاركات عن تناولهن أطعمة معينة عندما بدأن التسجيل في الدراسة من بينها الدجاج المقلي والأسماك المقلية والبطاطا المقلية وأطعمة أخرى مطهوة بذات الطريقة.

وبعد إقصاء تأثير العوامل الأخرى التي يمكن أن تسرع من الوفاة خلص الباحثون إلى أن تناول الأطعمة المقلية بانتظام مرتبط بارتفاع احتمالات الوفاة من أي سبب ومن مشكلات في القلب بالذات، لكن لم يكن هناك ارتباط واضح من الوفاة بالسرطان.