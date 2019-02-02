تنبيه عاجل من المدني لأهالي الرياض: احذروا التقلبات الجوية

تنبيه عاجل من المدني لأهالي الرياض: احذروا التقلبات الجوية

2019/02/02
الساعة 7:34 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذر الدفاع المدني أهالي الرياض من تقلبات جوية قادمة؛ بحسب تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأكد المدني أن بحسب الأرصاد تتعرض منطقة الرياض لتقلبات جوية وسحب رعدية ممطرة خاصة المحافظات الجنوبية، مشددًا على أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر وإتباع التعليمات في مثل هذه الحالات.

وقبل قليل، حذرت الهيئة العامة للأرصاد والأحوال الجوية من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، وتحديدًا رماح وشقراء والمجمعة والزلفي والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة بدأت في تمام الساعة 3 و50 دقيقة، وتنتهي في العاشرة مساءً.



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