تنبيه من عاصفة ترابية تقترب من العاصمة الرياض

المواطن - الرياض

شهدت محافظة شقراء والمراكز التابعة لها، صباح اليوم، عاصفة ترابية تسبّبت في إخلاء عدد من المدارس، بسبب انعدام الرؤية الأفقية.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض.

وتشمل الحالة الزلفى والمجمعة ورماح وحريملاء والغاط وثادق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وتنتهي الساعة السابعة مساء.

وأهابت الجهات المختصة بالمواطنين والمقيمين التزام تعليمات الأمن والسلامة، وعلى قادة المركبات بتوخي الحذر من انعدام الرؤية على الطرق الرئيسة.

وأطلقت “الأرصاد” في وقت سابق، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة؛ تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية، وتشمل الحالة مدن الدمام والظهران والقطيف والخبر والجبيل والأحساء والنعيرية والأجزاء المجاورة.