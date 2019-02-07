تنبيه مهم من شؤون المعلمين حول احتساب أيام الغياب لطالبي النقل

المواطن - الرياض

أكدت الإدارة العامة لشؤون المعلمين أن أيام الغياب في المفاضلة لمتقدمي حركة النقل ستحسب كما رصدت في النظام من مدارس المعلم التي عمل بها أساسياً أو مندوباً خلال الفترة المنصوص عليها في التعميم الخاص بضوابط وإجراءات حركة النقل

وقالت الإدارة في بيان لها: تود الإدارة العامة لشؤون المعلمين إحاطة جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية أن أيام الغياب في المفاضلة لمتقدمي حركة النقل ستحسب كما رصدت في النظام من مدارس المعلم التي عمل بها أساسياً أو مندوباً خلال الفترة المنصوص عليها في التعميم.

يذكر أن تعميم تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وإجراءات النقل الخارجي والداخلي للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ تضمن العديد من الأمور المستحدثة أبرزها إضافة التدريب الصيفي لعناصر المفاضلة في حركة النقل الخارجي لهذا العام الدراسي.

كما تم إضافة المبادرين في تنفيذ التكليف (الندب) لسد العجز في عناصر المفاضلة بدءاً من العام الدراسي القادم ويتم احتسابه من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

كذلك تضمن التعميم إعادة توجيه الزيادة في التشكيلات المدرسية حسب الاحتياج سواء في التشكيلات المدرسية المكلفين عليها أو توجيههم المعلمين وفق الاحتياج.

وشدد التعميم على إنهاء جميع أعمال حركة النقل الخارجي والداخلي وإخلاء الطرف والمباشرة قبل التمتع بإجازة نهاية هذا العام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ.

من المقرر أن يتم إغلاق النظام عن تحديث البيانات وإدخال رغبات النقل الخارجي عبر نظام نور بدءاً من اليوم الخميس.

ووفقاً للجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل للعام الدراسي الحالي، فإن تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية قد أتيح بدءاً من يوم 30 ربيع الآخر فيما فتحت وزارة التعليم باب إدخال رغبات النقل عبر نظام نور بدءاً من 21 جمادى الأولى ويستمر حتى الثاني من جمادى الآخرة على الرابط التالي (هنا).

وطبقاً للجدول الزمني المعلن سلفاً من وزارة التعليم فإنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي في 25 شعبان المقبل على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة بعد إعلان النتيجة.