توتنهام ضد دورتموند .. السبيرز يُبدع ويفوز بثلاثية نظيفة

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة توتنهام ضد دورتموند، التي أُقيمت على ملعب “ويمبلي”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالسبيرز بثلاثية دون رد.

وبدأت مباراة توتنهام ضد دورتموند بشكل سريع، وكاد لوكاس مورا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة من تسديدة صاروخية، إلا أنها مرت بجوار القائم، وواصل السبيرز السيطرة على أحداث اللقاء.

واستغل كريستيان بوليتيتش خطأ من دفاع السبيرز، وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الحارس هوجو لوريس حوّلها إلى ركلة ركنية، وتبادل الفريقان الهجمات، لينتهي الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد دورتموند بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل السبيرز هدفًا في الدقيقة 47 من أحداث مباراة توتنهام ضد دورتموند عن طريق النجم هيونغ مين سون، ومنح الهدف مبكر أفضلية لأصحاب الأرض، وسط تراجع دفاعي من الفريق الألماني.

وعزز السبيرز تقدمه بهدف ثانٍ قبل نهاية مباراة توتنهام ضد دورتموند بـ7 دقائق عن طريق يان فيرتونخين، وأحرز البديل فرناندو يورنتي الهدف الثالث من أول لمسة له، مُستغلًّا كرة عرضية من ركلة ركنية، لعبها برأسه لتسكن الشباك.

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بالسبيرز من التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في مباراة توتنهام ضد دورتموند بثلاثية نظيفة، قبل لقاء الإياب الذي سيُقام في الخامس من شهر مارس المقبل.