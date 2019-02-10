توتنهام ضد ليستر سيتي .. السبيرز يتألق ويفوز على الذئاب بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي التي أُقيمت على ملعب “ويمبلي”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز السبيرز بثلاثية مقابل هدف.

وبدأت مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي بشكل سريع، وكاد الضيوف أن يهزوا الشباك في الدقيقة الثامنة من كرة رأسية للاعب هاري ماجوير، إلا أن حارس السبيرز تألق، وأخرجها إلى ركلة ركنية.

واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك، ونجح دافينسون سانشيز في تسجيل الهدف الأول من كرة رأسية مميزة في الدقيقة 33، مُستغلًا عرضية من اللاعب كريستيان إريكسن، لينتهي الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي بتقدم السبيرز.

وواصل الذئاب الضغط مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي اليوم، وحصل ماديسون على ركلة ترجيح في الدقيقة 58، وسددها النجم جيمي فاردي ولكن الحارس هوجو لوريس تصدى لها.

وأضاف السبيرز الهدف الثاني في الدقيقة 63 بتسديدة مميزة من إريكسن من خارج منطقة الجزاء، وأهدر الذئاب فرصة التعادل في مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي بعدما أضاع بارنيس انفرادا تاما في الدقيقة 66.

وقلص فاردي الفارق في الدقيقة 76 بعد تلقيه عرضية مميزة من ريكاردو بيريرا، وأضاف سون الهدف الثالث في الدقيقة 91 من انفراد من هجمة مرتدة سريعة، لتنتهي مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي بفوز السبيرز.

وبعد مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي اليوم، رفع السبيرز رصيده إلى 60 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما تجمد رصيد الذئاب عند 32 نقطة في المركز الـ12.