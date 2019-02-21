توجيه بقبول أبناء الشهداء في مسابقة الملك سلمان لتلاوة القرآن الكريم وحفظه

المواطن - واس

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بقبول أبناء الشهداء من الجنود البواسل المرابطين على الحدود ضمن المشاركين في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده وذلك في الدورة المقبلة 22 بمشيئة الله تعالى.

ويأتي ذلك تقديرًا وأداء لبعض حق هؤلاء الأبطال الأشاوس الذين يدافعون عن حدود البلاد التي تضم الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتعتني خير عناية بالوحيبن الكريمين وحملتهما وحفاظهما .

وقال معاليه : إن الوزارة قد حظيت بشرف تنظيم مسابقة خادم الحرمين الشريفين المحلية لتلاوة القرآن الكريم للبنين والبنات وستعمل – بإذن الله – بكل جهدها على إنجاحها وظهورها بالمظهر اللائق بها كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، وسأل الله تعالى – في ختام تصريحه – أن يحفظ المملكة قيادة وشعبا وحدودًا من كل شر، وأن يوفق القيادة لكل مافيه خير للإسلام والمسلمين.

الجدير بالذكر أن معاليه كان قد وجه بتخصيص الفرع السادس لأبناء المرابطين على الحد الجنوبي في المسابقة هذا العام التي اختتمت أمس الأول، وقد لقي هذا العمل استحسانًا وتثمينًا وإشادة على جميع الأصعدة بفضل الله تعالى.