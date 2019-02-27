توجيه مهم من التعليم حول تحديث بيانات الموظفين

المواطن - الرياض

وجهت وزارة التعليم، من خلال تعميم لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، اليوم، جميع منسوبيها بتحديث بياناتهم الوظيفية.

ونبهت التعليم إلى أهمية تحديث البيانات عبر منصة بياناتي الوظيفية وإبلاغ مختصي الموارد البشرية بمراجعة طلبات التحديث وتدقيقها حسب واقع سجلات الموظفين لديكم.

وأشار التعميم إلى خطاب وزير الخدمة المدنية بشأن تحديث البيانات الوظيفية لمنسوبي وزارة التعليم على منصة بياناتي؛ بهدف تمكين موظفي الدولة من تحديث بياناتهم في أنظمة وزارة الخدمة الإلكترونية؛ للإسهام في رفع جودة ودقة البيانات وتوفير خدمات إلكترونية واستعلامية للموظف الحكومي؛ لتسهيل التواصل مع الوزارة.