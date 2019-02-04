توصية بإدراج نزاهة في المقررات

المواطن - واس

انتهت أعمال اللقاء السنوي الثالث لأندية نزاهة الذي استضافته عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجوف بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد المقام، بعدد من التوصيات أكدت في مجملها أهمية ربط ثقافة النزاهة بالركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح)، والاهتمام بالشراكة المجتمعية بين هيئة مكافحة الفساد، ومؤسسات المجتمع المختلفة من خلال أندية نزاهة، ووضع دليل إرشادي يشتمل على برامج ثقافة النزاهة على عدة محاور هي الهوية الوطنية، والإعلام، والتدريب، والمجتمع.

كما أوصى اللقاء بضرورة رفع مقترح لوزارة التعليم بتدريس مبادئ النزاهة وقيمها ضمن البرامج التدريسية خلال مراحل التعليم، بالإضافة إلى تخصيص برامج توعوية تثقيفية موجهة للأسرة، باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع, لبناء ثقافة نزاهة المجتمع، وكذلك نشر ثقافة النزاهة في المراحل المبكرة للطفولة.

وشدد اللقاء على أن تتميز برامج نزاهة في الفترة القادمة بالاستمرارية، الابتكار، الانتشار، والوصول إلى العالمية، والحرص على قياس مستوى ثقافة النزاهة في الأندية والمؤسسات بصفة دورية، وأخيراً إتاحة فرص التطوع في مجالات النزاهة المختلفة لشرائح المجتمع كافة.

وكانت جلسات اللقاء السنوي الثالث لأندية نزاهة قد اشتملت على عدة محاور تسعى في مجملها لتحقيق أهداف اللقاء، وجاء المحور الأول عن حماية النزاهة والمجتمع الحيوي بمشاركة الطلبة خالد المالكي من جامعة الطائف، ورناد العبدالله من جامعة الجوف، ومحمد البليهد من جامعة حائل، حيث تناولوا مفهوم النزاهة وأهمية تطبيقه وفق رؤية المملكة (2030) من بناء وطن طموح، خال من الفساد، وأن الاقتصاد الحيوي مرهون بالشفافية والوضوح.

وفي المحور الثاني تناول المشاركون حماية نزاهة والاقتصاد المزدهر، وشارك فيه الطلبة إبراهيم المحيميد من جامعة الملك سعود، مشعل القاضي من جامعة الملك خالد، وعبد الكريم العتيبي من جامعة المجمعة، متناولين النظرة الواعية لرؤية المملكة (2030) المتمثلة في الشمولية والاتساع، وأن الاقتصاد المزدهر لا يتحقق إلا بأخذ جميع حيثيات الرؤية بالاعتبار، فلا يمكن التركيز على جانب وإهمال الجوانب الأخرى.

أما المحور الثالث فكان عن حماية النزاهة والوطن الطموح وتحدث فيه كل من يوسف الحميد من جامعة القصيم، عائشة العنزي من جامعة تبوك، وأنس السلمي من جامعة الملك عبد الله للدفاع الجوي، وقد ناقشوا دور نزاهة في المحافظة على الأوطان، وتنميتها ورقيها وازدهارها، وفق ما تضمنته رؤية المملكة (2030) التي حرصت على بناء وطن طموح يساعد في تنميته أبناء هذا البلد الأوفياء.

وفي ذات السياق عُقدت جلسة مفتوحة لمناقشة الرؤى المستقبلية لأنشطة أندية نزاهة وفعالياته، شارك فيها الدكتور هزاع الفويهي عميد شؤون الطلاب بجامعة الجوف، الدكتورة عبد العزيز العماري وكيل عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتورة نوف العتيبي من جامعة الأميرة نور، تحدثوا فيها عن دور المؤسسات التعليمية في غرس روح النزاهة والمراقبة الذاتية في نفوس الطلاب، وكيفية معالجة أوجه الفساد عن طريق تطوير البرامج والوسائل الإقناعية المختلفة.