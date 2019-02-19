توضيح عاجل من الصحة بشأن موجة الغبار على المملكة

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة، أنها نظرًا إلى موجة الغبار التي تشهدها بعض مناطق المملكة، فهي دائمًا قريبة من المواطنين والمقيمين عبر تطبيق صحة على الهواتف الذكية: هنا

ولفتت الصحة إلى أنه يمكن الاتصال على الرقم 937، والأطباء على أهبة الاستعداد لتقديم الاستشارات الطبية على مدار الساعة، وذلك في حال عدم القدرة على التوجه للمركز الصحي.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة نجران، وتحديدًا شرورة ونجران وخرخير والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء وحتى السادسة صباح يوم غد الأربعاء.

أما في مكة المكرمة، وتحديدًا ظلم والخرمة والمويه وتربة، فتتعرض إلى رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتستمر حتى التاسعة صباح الأربعاء.