توضيح عاجل من حساب المواطن : البرنامج يدعم غير السعوديين في 5 حالات فقط

المواطن - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن، سلطان القحطاني، حقيقة دعم البرنامج لغير السعوديين.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: توضيح: ما تم تداوله بشأن دعم غير السعوديين في حساب المواطن؛ فإن البرنامج يدعم الحالات التالية فقط:

– حاملي بطاقة التنقل.

– أرملة السعودي مع أبنائها.

– زوجة السعودي الأجنبية.

– الأجنبي المتزوج من سعودية.

– مطلقة السعودي مع أبنائها

يذكر أنه لم يتبق سوى 4 أيام فقط على إيداع دعم الدفعة الـ15 من برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين، حيث من المقرر أن يشهد يوم الأحد المقبل 10 فبراير وضع المبالغ المستحقة في حسابات المواطنين والمواطنات.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي هنا للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم 10 مارس المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

وأعلن حساب المواطن في وقت سابق صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة (لشهر فبراير)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا