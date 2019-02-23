توضيح هام من سند محمد بن سلمان بشأن حالة عدم قبول الطلب

المواطن - الرياض

أكد برنامج سند محمد بن سلمان أنه في حال عدم مطابقة البيانات لشروط العطاء؛ يمكن التعرف على أسباب عدم المطابقة، وإعادة تقديم الطلب من خلال موقع برنامج سند.

وأوضح سند محمد بن سلمان أن عند وصول إشعار تحديث بعدم القبول لحالة الطلب عبر البريد الإلكتروني يتم توضيح السبب لحالة الطلب عبر الموقع، وفي حال كان السبب الموضح غير دقيق يتم التوجه للجهات المعنية لتحديث معلومات صاحب الطلب، ثم يتم إعادة تقديم الطلب.

ولفت سند محمد بن سلمان إلى أنه بالإمكان تقديم اعتراض من خلال القسم المخصص.

وقال سند محمد بن سلمان في وقت سابق: إنه “في حال طرأ أي تغيّر على المعلومات الشخصية لحالتك؛ بإمكانكم تحديثها لدى الجهات المعنية والتقديم مرة أخرى”.