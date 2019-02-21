توقيع مذكرات تفاهم في 4 قطاعات كبرى خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الصين

المواطن - واس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لجمهورية الصين الشعبية تعكس عمق العلاقات والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات .

ونوه السفير الماضي بترحيب القيادة الصينية بمستوياتها كافة بزيارة سمو ولي العهد, مشيرًا إلى أن سموه سيرأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في دورتها الثالثة في العاصمة الصينية بكين،

وبين أنه سيتم في ختام اجتماعات اللجنة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار والنقل والتقنية.