ثلاثاء ممطر مع غبار على 8 مناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد وجود نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وتابعت الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، والفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق، وعلى مرتفعات الباحة وعسير وجازان، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.