ثلاثية #التعاون تُهدد صحوة #الاتحاد .. و #الشباب يُطارد الفوز في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُستكمل اليوم مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم بثلاث مباريات.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الرائد والوحدة، حيث تُقام في تمام الرابعة إلا عشر دقائق عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

وكان الرائد تعادل مع الشباب في الجولة الـ18 بهدف لكل فريق، بينما خسر نادي الوحدة من نادي الاتحاد بثنائية نظيفة.

الشباب يطارد الفوز أمام الفتح

أما المباراة الثانية والتي تُقام اليوم ستكون بين فريقي الفتح والشباب، حيث تنطلق في السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

ويسعى الشباب إلى الفوز وتصحيح أوضاعه بعد التعادل المفاجئ مع الرائد بالجولة الـ18، أما الفتح فيريد تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض خسارته القاسية من الهلال برباعية في الجولة الماضية.

الاتحاد قلق من مفاجآت التعاون

ويُختتم اليوم بمباراة الاتحاد والتعاون والتي تُقام في تمام الثامنة والربع مساءً على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويريد الاتحاد السير في طريق الفوز والنتائج الإيجابية، حيث فاز الاتحاد على الوحدة في الجولة الـ18، بينما يدخل نادي التعاون المباراة منتشيًا بفوزه على نادي النصر بثلاثية مقابل هدف في الجولة الماضية.